Универсальный металлоискатель для всех задач поиска, определяет тип металла, автоматическая настройка.
До 12 часов на одном заряде. Поиск монет до 32 см. Лом до 130 см.
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6 900 Р. 10 450 Р.
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Удобное и простое управление. Непревзойденная надежность и стабильность работы в любых погодных условиях.
Применяется при поиске золотых самородков, монет, реликвий, кладов, закладок в стенах домов, схронов, металлолома.
Определяет все металлы
Работает на частоте 7,5 кГц Автоматическая фильтрация от грунта
Большая глубина поиска
Поиск монет до 32 см. Лом до 130 см. (глубинный датчик).
Прочность
Ударопрочный пластик IP43. Водонепроницаемые датчики до 1 метра.
Включил и пошел
Автоматическая отстройка от влияния грунта. LED дисплей. Политональная индикация. Встроенный Pin Point Интерфейс на русском языке.
До 12 часов на одном заряде
Крона 9V или другой источник питания до 24V
Легкость и удобство
Вес с аккумулятором от 0.8 кг. Регулируемая штанга 0.41 м - 1.3 м. Сборка и разборка за 1 минуту.
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Без предоплаты. Бесплатная доставка. Гарантия 7 лет. Сервис и ремонт.
Высокая чувствительность по глубине
Высокопроизводительный процессор с большей частотой работы. Прибор чувствителен как к черным так и цветным металлам благодаря работе в широком диапазоне частот 7,5 кГц. Автоматическая настройка на проводимость грунта увеличивает глубину обнаружения.
Точное определение типа металла
MetaScan A 250 обладает высокой точностью определения типа металла и его объема. Искать металлические объекты можно земле, глине, торфе, бутовом камне, песке и т.д. (бетон, кирпич, солевые отложения). Определяйте размер объекта и точное месторасположение в реальном времени в статическом режиме Pint Point
Понятный интерфейс
MetaScan A250 имеет тактильную клавиатуру, которая безотказно работает в дождь, снег, жару, и имеет вибро-отклик на нажатие. Возможно питание от аккумулятора 9V, или внешнего источника питания напряжением до 24V.
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Бесплатная доставка
Оплата при получении
Яркий LED дисплей
Ему не помеха погодные условия. Широкий угол обзора. Индикация типа обнаруженного металла. Звуковая индикация с регулируемой громкостью.
Легкая и прочная штанга
Композитная штанга из высокомолекулярного пластика. Удобно и надежно лежит в руке, регулируется длина под ваш рост, легко разбирается, и полностью помещается в рюкзак.
Все металлы
A 250 ищет монеты до 35 см, лом до 130 см
Класс защиты IP 43
Ударопрочный пластик, защита от дождя и мусора. Подключайте свои наушники через стандартный разъем 3.5 мм
Водонепроницаемая катушка
Датчик водонепроницаемый до 1 метра, диаметр катушки 22 см. Выполнен в металлопластиковом корпусе, что обеспечивает высокую износостойкость даже при работе по гравию.
Штанга, процессор, датчик Д 22. Вам остается только собрать, включить и найти свой клад
Сумка для переноски
Удобная и прочная сумка, в которой можно носить не только металлоискатель
Инструкция и паспорт
Подробная инструкция на русском языке с примерами настройки
испытания на грунте
ЗАКАЗАТЬ A250
Улучшайте ваш MetaScan A 250
Металлоискатель можно усилить самостоятельно или заказать с готовой модификацией
Датчик D 80 - 12 450 Р.
Ищите рудные месторождения до 10 метров глубиной. Металлолом на большой глубине до 6 метров в грунте. Минимально регистрируемый объект - металлический диск 50мм. на глубине 80см. Вес: 548 г. Водонепроницаемый
Датчик D 40 - 9800 Р.
Металлолом на большой глубине до 6 метров в грунте с датчиком Д 40. Водонепроницаемый
Датчик D 10 - 5 150 Р.
Находите тонкие золотые цепочки или мелкие украшения из серебра или золота с датчиком Д10. Водонепроницаемый.
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Технические;Характеристики
Принцип действия ; VLF (very low frequency)- низкочастотные от 3 до 30кГц, FD (frequency domain)- принцип оценки изменения э/м поля под влиянием металлического предмета, TDC- цифровое преобразование длительности импульса с высоким разрешением.
Тип металлоискателя(аналоговый/цифровой) ; цифровой
Звуковая индикация ; Есть, политональная (8 тонов цветные металлы, 8- тонов черные)
Световая индикация ; Есть, LED индикация
Размер прибора ; 0,5- 1,3 м.
Возможные опции ; Вибро индикация, дополнительные датчики
Материал корпуса процессорного блока ; ABS пластик
Материал штанги ; Армированный ПВХ пластик
Цвет прибора ; Черный
Вес прибора ; 0,8кг
Количество сегментов дискриминации ; 3 (цветные, черные, все)
Встроенные программы ; Сохранение последних настроек
Дисплей ; сегментный LED индикатор
Настройка чувствительности ; Да (12 уровней)
Настройка порога ; Да (13 уровней)
Балансировка грунта ; Есть, автоматическая следящая и ручная
Отстройка от шумов ; Есть, автоматическая
Определение объема металла ; есть
Дискриминатор ; есть
Регулировка громкости ; Да (13 уровня)
Аудиовыход ; Есть, 3,5мм аудиогнездо
Вывод дополнительной информации о цели ; Размер объекта и точное место расположение
Штатная поисковая катушка ; Диаметр 22см. (Д22)
Совместимость с поисковыми катушками ; Д10, Д26, Д40, Д80.
Тип батарейки ; 9V «Крона»
Рабочая частота ; 7,5 кГц
Температурный диапазон работы ; минус 25С – плюс 80С
Герметичный корпус до 5 метров погружения ; опционально
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инструкции настройки А 250
Инструкции по настройке MetaScan A250
https://youtu.be/MDHQVLqd1aY; Описание управления металлоискателем; 1:31;
https://youtu.be/EoeX_bH4fAE;Подготовка металлоискателя к работе;1:17;
https://youtu.be/shW4IGPrycY; Настройка дискриминатора; 1:21;
https://youtu.be/Ta4n1YFRnbA; Замена элемента питания; 1:204;
https://youtu.be/ywKzGSvA3AY; MSa250 Статический и динамический режимы поиска; 2:03;
https://youtu.be/3Ba5Es2f-Ns;Определение типа и объема металла; 1:02;
https://youtu.be/fDNY5QokPS4; Порог сигнального срабатывания; 1:10;
Как заказать
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Металлоискатель застрахован от случайных повреждений на полную стоимость как по системе "КАСКО" от повреждений на полную стоимость
Собственное производство
Всегда в наличии. Качество завода. Без посредников. Произведено в России
Оплата при получении
Платите курьеру в руки или на терминале только после проверки прибора и комплектации
Сертификат А 250
Авторские права разработчика защищены. На новизну технического решения металлоискателя получен патент. Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ N2020615477.Конструкция и принцип работы селективных резонансно вихретоковых металлоискателей запатентован Фоминых А.М.
Позволяет осуществлять поиск мелких золотых самородков (со спичечную головку на глубине до 6 см., и золотого песка (россыпи) на глубине до 25-30 см. Также датчик эффективно используется в пляжном поиске (тонкие цепочки серьги). Уникальная кольцевая конструкция датчика позволяет производить проверку песка или камней на наличие мелких самородков методом просыпания материала сквозь кольцо датчика. Минимально регистрируемый объект – золотой самородок 0,5мм*0.5мм*0,5мм на глубине 2-2,5 см. Рабочая частота датчика 128кГц.
Датчик D 26
7 500
р.
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Доступен в качестве дополнительной комплектации. Имеет повышенную прочность и малую массу. Позволяет осуществлять поиск крупных металлических объектов на глубине до 2,5-3м. в грунте. Минимально регистрируемый объект - металлический диск 7мм. на глубине 10-15см. Вес: 136 г.
Датчик D 28
7500
р.
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Универсальный датчик повышенной чувствительности. Доступен в качестве дополнительной комплектации. Имеет повышенную прочность и малую массу. Позволяет осуществлять поиск крупных металлических объектов на глубине до 2,5-3м. в грунте. Минимально регистрируемый объект - металлический диск 7мм. на глубине 10-15см.
Датчик D 80
12 450
р.
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Cовместим со всеми моделями металлоискателей «Metascan». Позволяет осуществлять поиск крупных металлических объектов на глубине до 8м. в грунте, также используется для обнаружения рудных месторождений на глубинах до 14м.Минимально регистрируемый объект - металлический диск 50мм. на глубине 80см.
Датчик D 40
9 800
р.
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Позволяет осуществлять поиск крупных металлических объектов на глубине до 3м. в грунте, кладов, реликвий, схронов, блиндажей, на глубинах 1- 1,5м. Минимально регистрируемый объект - металлический диск 30мм. на глубине 45см.
Пинпоинтер
4900
р.
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Дальность обнаружения цели 3-5 см. Питание- 9В батарейка "Крона" (в комплекте не идет). Рабочая частота 12 кГц, 3 режима работы, сигнализация при низком заряде АКБ, область обнаружения 360°.
Аккумулятор 9V "Крона+ЗУ"
2500
р.
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Дальность обнаружения цели 3-5 см. Питание- 9В батарейка "Крона" (в комплекте не идет). Рабочая частота 12 кГц, 3 режима работы, сигнализация при низком заряде АКБ, область обнаружения 360°.