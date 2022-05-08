Технические;Характеристики

Принцип действия ; VLF (very low frequency)- низкочастотные от 3 до 30кГц, FD (frequency domain)- принцип оценки изменения э/м поля под влиянием металлического предмета, TDC- цифровое преобразование длительности импульса с высоким разрешением. Тип металлоискателя(аналоговый/цифровой) ; цифровой Звуковая индикация ; Есть, политональная (8 тонов цветные металлы, 8- тонов черные) Световая индикация ; Есть, LED индикация Размер прибора ; 0,5- 1,3 м. Возможные опции ; Вибро индикация, дополнительные датчики Материал корпуса процессорного блока ; ABS пластик Материал штанги ; Армированный ПВХ пластик Цвет прибора ; Черный Вес прибора ; 0,8кг Количество сегментов дискриминации ; 3 (цветные, черные, все) Встроенные программы ; Сохранение последних настроек Дисплей ; сегментный LED индикатор Настройка чувствительности ; Да (12 уровней) Настройка порога ; Да (13 уровней) Балансировка грунта ; Есть, автоматическая следящая и ручная Отстройка от шумов ; Есть, автоматическая Определение объема металла ; есть Дискриминатор ; есть Регулировка громкости ; Да (13 уровня) Аудиовыход ; Есть, 3,5мм аудиогнездо Вывод дополнительной информации о цели ; Размер объекта и точное место расположение Штатная поисковая катушка ; Диаметр 22см. (Д22) Совместимость с поисковыми катушками ; Д10, Д26, Д40, Д80. Тип батарейки ; 9V «Крона» Рабочая частота ; 7,5 кГц Температурный диапазон работы ; минус 25С – плюс 80С Герметичный корпус до 5 метров погружения ; опционально