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MetaScan A 250
Универсальный металлоискатель для всех задач поиска, определяет тип металла, автоматическая настройка.
До 12 часов на одном заряде.
Поиск монет до 32 см. Лом до 130 см.
Время работы акции может быть ограничено
Сумка для переноски в подарок
6 900 Р. 10 450 Р.
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СКИДКА 10% ПРИ ЗАКАЗЕ 2-Х ПРИБОРОВ
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Удобное и простое управление. Непревзойденная надежность и стабильность работы в любых погодных условиях.
Применяется при поиске золотых самородков, монет, реликвий, кладов, закладок в стенах домов, схронов, металлолома.
Определяет все металлы
Работает на частоте 7,5 кГц
Автоматическая фильтрация от грунта
Большая глубина поиска
Поиск монет до 32 см. Лом до 130 см. (глубинный датчик).
Прочность
Ударопрочный пластик IP43.
Водонепроницаемые датчики до 1 метра.
Включил и пошел
Автоматическая отстройка от влияния грунта. LED дисплей. Политональная индикация. Встроенный Pin Point
Интерфейс на русском языке.

До 12 часов на одном заряде
Крона 9V или другой источник питания до 24V
Легкость и удобство
Вес с аккумулятором от 0.8 кг. Регулируемая штанга 0.41 м - 1.3 м.
Сборка и разборка за 1 минуту.
Заказать металлоискатель A 250
видеообзор
Высокая чувствительность по глубине
Высокопроизводительный процессор с большей частотой работы. Прибор чувствителен как к черным так и цветным металлам благодаря работе в широком диапазоне частот 7,5 кГц.
Автоматическая настройка на проводимость грунта увеличивает глубину обнаружения.
Точное определение типа металла
MetaScan A 250 обладает высокой точностью определения типа металла и его объема.
Искать металлические объекты можно земле, глине, торфе, бутовом камне, песке и т.д. (бетон, кирпич, солевые отложения).
Определяйте размер объекта и точное месторасположение в реальном времени в статическом режиме Pint Point

Понятный интерфейс
MetaScan A250 имеет тактильную клавиатуру, которая безотказно работает в дождь, снег, жару, и имеет вибро-отклик на нажатие.
Возможно питание от аккумулятора 9V, или внешнего источника питания напряжением до 24V.
Скидка пенсионерам 10%
Бесплатная доставка
Оплата при получении
Складной А 250
Переносите прибор со своими вещами в одном рюкзаке. Размеры прибора позволяют перевозить его в салоне легкового автомобиля, в багажнике, на мотоцикле и даже на велосипеде. A 250 легко разбирается и его так же быстро собрать. Благодаря специальной переносной сумке в комплекте, вам не придется думать куда его положить.
При полностью собранной штанге прибор имеет малые размеры и может применяться для оперативного досмотра людей и багажа, также стен и ниш.

Что вы получите c A 250
Батарейки в комплект не входят
Металлоискатель A 250
Штанга, процессор, датчик Д 22. Вам остается только собрать, включить и найти свой клад
Сумка для переноски
Удобная и прочная сумка, в которой можно носить не только металлоискатель
Инструкция и паспорт
Подробная инструкция на русском языке с примерами настройки
испытания на грунте
ЗАКАЗАТЬ A250
Улучшайте ваш MetaScan A 250
Металлоискатель можно усилить самостоятельно или заказать с готовой модификацией
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инструкции настройки А 250
Как заказать
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Наш специалист сразу подберет металлоискатель
В зависимости от ваших задач специалист порекомендует металлоискатель, который точно вам подойдет
Доставка по России осуществляется бесплатно!
От 1-7 дней. До двери или терминала. Отправка Почтой России или СДЕК Посылка проверяется при получении
Оплата при получении
Курьер принимает карты и наличные. Оплата при получении на пункте выдачи в СДЕК или на Почте после осмотра
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Сумка в комплекте. Прибор застрахован
Бесплатная доставка
Стоимость заказа не увеличивается. Вы платите ровно ту цену, которую видите на сайте. В любую точку России
Сервис 7 лет
Гарантия 5 лет
Металлоискатель застрахован от случайных повреждений на полную стоимость как по системе "КАСКО" от повреждений на полную стоимость
Собственное производство
Всегда в наличии. Качество завода. Без посредников. Произведено в России
Оплата при получении
Платите курьеру в руки или на терминале только после проверки прибора и комплектации
Сертификат А 250
Авторские права разработчика защищены. На новизну технического решения металлоискателя получен патент. Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ N2020615477.Конструкция и принцип работы селективных резонансно вихретоковых металлоискателей запатентован Фоминых А.М.
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дополнительные катушки
В наличии
5150
р.
Датчик D 10
Датчик старателя. Совместимость:
Ultrascsan, Delta 45, Find, Tetta, Delta 75, A 250
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В наличии
7 500
р.
Датчик D 26
Совместимость: Ultrascsan, Delta 45, Find, Tetta, Delta 75, A 250
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В наличии
7500
р.
Датчик D 28
Совместимость: Delta 45, Find, Tetta, Delta 75, A 250
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В наличии
12 450
р.
Датчик D 80
Совместимость: Ultrascsan, Delta 45, Find, Tetta, Delta 75, A 250
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В наличии
9 800
р.
Датчик D 40
Совместимость: Ultrascsan, Delta 45, Find, Tetta, Delta 75, A 250
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В наличии
4900
р.
Пинпоинтер
Для определения точного местоположения цели
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В наличии
2500
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Аккумулятор 9V "Крона+ЗУ"
PFrrevedsd
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В наличии
690
р.
Лопата крашенная
Небольшая удобная лопата
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В наличии
590
р.
Лопата оцинкованная
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Инструкция A 250 
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