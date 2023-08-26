Ultrascan грунтовый металлоискатель 17 000 руб.| Купить Метаскан

Увлекаюсь рыбалкой, охотой и вообще люблю отдых на природе, решил как-то разнообразить свой досуг и присмотреть себе металлоискатель, глаз пал на Ультраскан, понравились характеристики, и то, что поставляет и производит российский завод. Сделал заказ на сайте, доставили быстро, оплатил при получении. Прибор очень мощный, ищет любой металл на разных глубинах, я в основном ищу монеты, предметы на небольшой глубине, поэтому отрегулировал настройки под свои потребности. Я доволен покупкой и вем его рекомендую, очень качественный аппарат, удобный в использовании, легкий, зарядки хватает на долго, спасибо.