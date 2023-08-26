Ultrascan грунтовый металлоискатель 17 000 руб.| Купить Метаскан

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Ultrascan 15900 р до 5 января
Закажи Ultrascan на нашем сайте за 15 900 р. Акция действует только до 5 января 2022.
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Металлоискатель Ultrascan
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8 (800) 444-00-27
Ultrascan
Определяет 180 типов металлов и сплавов, всепогодный LCD дисплей, катушка 28 см., водонепроницаемый до 1 метра.
До 30 часов на одном заряде.
Поиск монет до 38 см. Лом до 200 см.
Время работы акции может быть ограничено
Сумка для переноски в подарок
17 000 Р.23 000 Р.
Точный поиск объектов. Определит любой вид металла и сплава, его форму и размер.
Для поиска золотых самородков, монет, реликвий, кладов, закладок в стенах домов, схронов, металлолома. Прибор можно настроить для реагирования только на золото.
Определяет все металлы
180 типов металлов и сплавов. Катушка Д 28 см
Большая глубина поиска
Поиск монет до 38 см. Лом до 200 см. (глубинный датчик). Уникальная система AFS для усиления сигнала. Мощный процессор (HPS) 2 Gflops.
Прочность
Ударопрочный пластик IP 56.
Водонепроницаемые датчики до 1 метра.
Включил и пошел
Автоматическая отстройка от влияния грунта. LCD дисплей. Встроенный Pin Point. Политональная индикация. Интерфейс на русском языке.

30 часов непрерывно на одном заряде батарей
3xАА в комплекте
Легкость и удобство
Вес прибора 1.4 кг. Регулируемая штанга 0.41 м - 1.3 м.
Сборка и разборка за 2 минуты.
Заказать себе Ultrascan
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Минут
Секунд
Может обнаруживать не только монеты, но и крупный металлолом на большой глубине. Отображает на экране объем металлического объекта.

Высокая чувствительность по глубине. Мощный процессор
В Ultrascan установлен процессор (HPS) 2 Gflops, он превращает систему адаптивной фильтрации сигнала (AFS auto filtration system) в усилитель глубины обнаружения, автоматически учитывает свойства грунта.
Автоматическая настройка на проводимость грунта увеличивает глубину обнаружения.
Система AFS это уникальная авторская разработка, запатентована и внедрена как Ноу Хау.

Точное определение типа металла
Дискриминатор по типу металла (ITM identification type of metal) позволяет настроить прибор на поиск только драгоценных металлов.
Дискриминатор по размеру (ISM identification size of metal) позволяет настроить прибор на поиск только крупных или только мелких объектов.
Определяйте размер объекта и точное месторасположение в реальном времени в статическом режиме Pint Point
Определение глубины залегания вплоть до 3 м независимо от проводимости грунта

30 часов на одном заряде
Питание осуществляется от 3 батареек типа АА (поставляются в комплекте)
UltraScan способен обнаружить:
  • Мелкие золотые самородки и золотой песок в минерализованном грунте с датчиком Д10.
  • Тонкие золотые цепочки или мелкие украшения из серебра или золота с датчиком Д10.
  • Монеты, реликвии в местах старинных ярмарок, рынков, станов, дорог и т.д.
  • Клады, закладки, схроны в грунте и в стенах домов.
  • Металлолом на большой глубине до 6 метров в грунте с датчиком Д80.
  • Металлические подземные коммуникации, трубы, кабеля.
  • Рудные месторождения до 10метров глубиной с датчиком Д80.
Работа на грунте с Ultrascan
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Купить
Складной Ultrascan
Что вы получите c Ultrascan
Металлоискатель Ultrascan
Штанга, процессор, датчик Д 28. Вам остается только собрать, включить и найти свой клад
Сумка для переноски
Удобная и прочная сумка, в которой можно носить не только металлоискатель
Наушники 3.5 мм
Не тратьте время и деньги на покупку наушников, они уже в комплекте.
Элементы питания
3xАА в комплекте
Инструкция и паспорт
Подробная инструкция на русском языке с примерами настройки
Улучшайте ваш Ultrascan
Метаскан можно усилить самостоятельно или заказать с готовой модификацией
Датчик D 10 - 5 150 Р.
Находите тонкие золотые цепочки или мелкие украшения из серебра или золота с датчиком Д10. Водонепроницаемый
Заказать усиление
Герметичный корпус.15 000 Р.
До 5 метров погружения в воду
Заказать усиление
Сумка - 1 000 Р.
Материал повышенной прочности, с армирующими волокнами, влагостойкий.
Заказать усиление
Клиенты говорят о Ultrascan
  • Игорь, Москва
    Отзыв подтвержден.
    Это не первый мой металлоискатель, до этого использовал от другого производителя, брал дешевый на пробу так сказать, но он долго не прослужил и даже не окупил себя. Решил приобрести надежный прибор, подороже и мощнее. Долго присматривался, изучал информацию в интернете. Выбор свой остановил на российском производителе Метаскан, и знаете, ничуть не пожалел, окупился он довольно быстро, буквально за несколько выездов. Много настроек, однако инструкция понятная, разобрался быстро. Определяет тип металла, можно настроить глубину поиска, тип металла, громкость и порог сигнального срабатывания. Заряд держит долго , хватает дня на четыре. Покупкой доволен, спасибо.
  • Вадим, Самара

    Отзыв подтвержден. Связаться с Евгением
    Увлекаюсь рыбалкой, охотой и вообще люблю отдых на природе, решил как-то разнообразить свой досуг и присмотреть себе металлоискатель, глаз пал на Ультраскан, понравились характеристики, и то, что поставляет и производит российский завод. Сделал заказ на сайте, доставили быстро, оплатил при получении. Прибор очень мощный, ищет любой металл на разных глубинах, я в основном ищу монеты, предметы на небольшой глубине, поэтому отрегулировал настройки под свои потребности. Я доволен покупкой и вем его рекомендую, очень качественный аппарат, удобный в использовании, легкий, зарядки хватает на долго, спасибо.
  • Антон, Пенза
    Отзыв подтвержден.
    Использую прибор не первый месяц, пока нареканий никаких, ничего не ломалось, сделан надежно. Находит все, от мелких вещиц до крупного металла, разделяет металл на цветной/черный. Можно устанавливать настройки, например, регулировать глубину и чувствительность, определенный тип металла. Монеты можно найти на глубине до 40 сантиметров. Прочный и удобный, собирается/разбирается легко, компактно складывается, помещается в рюкзак. Долго держит заряд, не боится воды. Доставили быстро, упакован был надежно.
Игорь, Москва
Отзыв подтвержден.
Это не первый мой металлоискатель, до этого использовал от другого производителя, брал дешевый на пробу так сказать, но он долго не прослужил и даже не окупил себя. Решил приобрести надежный прибор, подороже и мощнее. Долго присматривался, изучал информацию в интернете. Выбор свой остановил на российском производителе Метаскан, и знаете, ничуть не пожалел, окупился он довольно быстро, буквально за несколько выездов. Много настроек, однако инструкция понятная, разобрался быстро. Определяет тип металла, можно настроить глубину поиска, тип металла, громкость и порог сигнального срабатывания. Заряд держит долго , хватает дня на четыре. Покупкой доволен, спасибо.
Вадим, Самара

Отзыв подтвержден. Связаться с Евгением
Увлекаюсь рыбалкой, охотой и вообще люблю отдых на природе, решил как-то разнообразить свой досуг и присмотреть себе металлоискатель, глаз пал на Ультраскан, понравились характеристики, и то, что поставляет и производит российский завод. Сделал заказ на сайте, доставили быстро, оплатил при получении. Прибор очень мощный, ищет любой металл на разных глубинах, я в основном ищу монеты, предметы на небольшой глубине, поэтому отрегулировал настройки под свои потребности. Я доволен покупкой и вем его рекомендую, очень качественный аппарат, удобный в использовании, легкий, зарядки хватает на долго, спасибо.
Антон, Пенза
Отзыв подтвержден.
Использую прибор не первый месяц, пока нареканий никаких, ничего не ломалось, сделан надежно. Находит все, от мелких вещиц до крупного металла, разделяет металл на цветной/черный. Можно устанавливать настройки, например, регулировать глубину и чувствительность, определенный тип металла. Монеты можно найти на глубине до 40 сантиметров. Прочный и удобный, собирается/разбирается легко, компактно складывается, помещается в рюкзак. Долго держит заряд, не боится воды. Доставили быстро, упакован был надежно.
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Доставка по России бесплатно!
От 1-7 дней. До двери или терминала. Отправка Почтой России или СДЕК Посылка проверяется при получении. Есть самовывоз в крупных городах.
Оплата при получении на Почте или Курьеру в руки
Курьер принимает карты и наличные. Оплата при получении на пункте выдачи в СДЕК или на Почте после осмотра. Или самовывозом
Укажите Ваши имя и телефон для заявки на Ultrascan с оплатой после получения
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Гарантия 5 лет | Сервис 7 лет | Бесплатная доставка | Плати при получении | Гарантия возврата денег
Сумка в комплекте. Прибор застрахован от повреждений
Узнайте о наличии металлоискателя для самовывоза в вашем городе
Получайте металлоискатели с наших магазинов в любом городе России с доставкой от 1 до 5 дней в регионы или самовывозом в день заказа. Уточните наличие в вашем городе!
г. Новосибирск, ул. Гоголя 38
Ежедневно 10:00–19:30
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 33/6, 213
Ежедневно с 09:00 до 20:00
г. Красноярск, ул. Карамзина 24
Ежедневно с 09:00 до 20:00
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 80
Ежедневно с 09:00 до 20:00
г.Екатеринбург, ул. Предельная ,57/6
Ежедневно с 08:00 до 20:00
Для навигатора: 56,7683582, 60,5542283
г. Санкт Петербург, Ул. Кронштадтская, д. 11
Ежедневно с 09:00 до 19:00
Для навигатора: 59.868988, 30.255456
г. Москва, Домодедово, Микрорайон Белые Столбы
доставка 1 день
г. Казань, Карбышева 47/1
Пн-вс: 9:00 - 21:00
телефон: +7 965 620-88-62
Бесплатная доставка
Стоимость заказа не увеличивается. Вы платите ровно ту цену, которую видите на сайте. В любую точку России
Сервис 7 лет
Гарантия 5 лет
Металлоискатель застрахован от случайных повреждений на полную стоимость как по системе "КАСКО" от повреждений на полную стоимость
Собственное производство
Всегда в наличии. Качество завода. Без посредников. Произведено в России
Оплата при получении
Платите курьеру в руки или на терминале только после проверки прибора и комплектации
Компания «Метаскан»
Ведущий российский производитель с 15-летним опытом разработки и производства грунтовых, досмотровых,подводных и арочных металлоискателей, драг и поискового оборудования для добычи золота, металлических объектов и минералов.
Только мы производим все типы металлоискателей в России вот уже 15 лет
Наши металлоискатели занимают лидирующие позиции на мировом рынке профессиональных поисковых приборов.
С нашими металлоискателями вы найдете золото, монеты, клады, реликвии и металлолом везде: при любой погоде и на любом грунте, даже под водой

Главный конструктор ООО «Метаскан»
Алексей Фоминых
Они доверяют нашим металлоискателям
Сертификаты
Авторские права разработчика защищены. На новизну технического решения металлоискателя получен патент. Получено Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ N2020615477.
Конструкция и принцип работы селективных резонансно вихретоковых металлоискателей запатентован Фоминых А.М.
MetaScan A250 грунтовый металлоискатель 6800 руб. | Купить Метаскан
Металлоискатель для черного и цветного металла, глубина 130 см, монета 32 см. Купить металлоискатель для золота и монет
MetaScan Find металлоискатель купить за 14 000 руб.| Купить Метаскан
Метаскан для золота, монет, черного и цветного металла. Глубина до 2 метров, монеты 50 см. Бесплатная доставка, оплата при получении.
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Дельта 75 металлоискатель с дискриминацией, оплата при получении, гарантия 5 лет, бесплатная доставка
MetaScan Delta 45 грунтовый металлоискатель 7900 руб. | Купить Метаскан
Дельта 45 для черного и цветного металла, дискриминатор, pin pointer внутри. Оплата при получении, гарантия 5 лет
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