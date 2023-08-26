Ultrascan грунтовый металлоискатель 17 000 руб.| Купить Метаскан

Это не первый мой металлоискатель, до этого использовал от другого производителя, брал дешевый на пробу так сказать, но он долго не прослужил и даже не окупил себя. Решил приобрести надежный прибор, подороже и мощнее. Долго присматривался, изучал информацию в интернете. Выбор свой остановил на российском производителе Метаскан, и знаете, ничуть не пожалел, окупился он довольно быстро, буквально за несколько выездов. Много настроек, однако инструкция понятная, разобрался быстро. Определяет тип металла, можно настроить глубину поиска, тип металла, громкость и порог сигнального срабатывания. Заряд держит долго , хватает дня на четыре. Покупкой доволен, спасибо.

